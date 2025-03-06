На Ставрополье отремонтируют 750 километров дорог на 22 млрд рублей

На Ставрополье с наступлением потепление начнется сезонный, плановый дорожный ремонт аварийных участков. Графики работ уже сформированы, идет предварительная подготовка, сообщают в краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас проводится проверка материалов. Согласовываются рецепты асфальтобетонных смесей, чтобы новое дорожное полотно выдержало отведенные ему сроки. Также обязательным условием для дорожников является взаимодействие по планам дорожных работ с коммунальщиками.

«Дорожный фонд в этом году составил более 20 млрд руб. Планируем сохранить достигнутые ранее показатели и привести в нормативное состояние не менее 750 километров дорог»,— напомнил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

На прошлой недели на совещании в правительстве края губернатор Владимир Владимиров дал поручение уже в апреле приступить к работам по ямочному ремонту дорог, для чего до конца марте нужно определить подрядчиков.

Николай Аксенов