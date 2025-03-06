На Дону вступили ограничения на ночную торговлю в наливайках

В Ростовской области вступил в законную силу областной закон, который устанавливает запрет на реализацию алкогольной продукции торговыми организациями, размещенными в многоквартирных домах после 23:00. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Закон был принят Законодательным Собранием еще в октябре. Согласно сообщению, это было сделано «в связи с многочисленными обращениями граждан», которые якобы жаловались на нарушения общественного порядка в ночное время. Также закон направлен на ограничение незаконной деятельности торговых объектов, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции

«С 1 марта реализовывать алкогольную продукцию при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах после 23:00 смогут только те организации, которые имеют на это лицензию», - пояснил директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, несоблюдение указанных ограничений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Сергей Иванов