В Находке задержали иностранный танкер Sagar Violet из-за долгов морякам

В Приморском крае в порту Козьмино города Находка 6 марта был задержан нефтяной танкер Sagar Violet из-за трехмесячных задержек в выплате жалования экипажу, сообщил «Известиям» председатель Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов. Судно принадлежит компании Lagosmarine Ltd и ходит под флагом Палау (государство-архипелаг в Микронезии).

Решение о задержании танкера было принято после того, как 5 марта на борту судна прошла встреча экипажа с инспекторами профсоюза и транспортной прокуратуры. До выплаты всех денежных задолженностей и устранения нарушений Sagar Violet будет оставаться в порту.

Средняя задолженность превышает $200 тыс. Как ранее сообщала пресс-служба РПСМ, с декабря 2024 года морякам перестали выплачивать зарплату. Смены экипажа на судне не производятся вовремя. При этом, несмотря на завершение контрактов, моряки продолжают оставаться на борту.