По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали виллу в Сочи

В рамках расследования дела о мошенничестве на 370 млн руб., возбужденного против бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова, под арест попала вилла с бассейном и панорамным видом на Черное море в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди арестованного имущества также числятся частный дом в СТД «Сутугинское» и несколько земельных участков, оформленных на экс-супругу и мать Олега Долматова. Вилла, по данным «Яндекс.Карт», расположена на второй береговой линии, а на фотографиях, оказавшихся в распоряжении издания, видно, что на участке есть открытый бассейн. Сам дом выполнен в стиле советского авангарда. Стоимость соседних объектов в этом районе, по данным «ЦИАН», оценивается в диапазоне от 18 до 90 млн руб.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, доход бывшей супруги Олега Долматова с 2001 по 2019 год составил всего 1,15 млн руб. Под арест также попали два земельных участка в Ярославской области, оформленные на отца фигуранта, их кадастровая стоимость оценивается в 500 тыс. руб.

Олег Долматов был задержан в июне 2024 года. По версии следствия, весной 2015 года он и его предполагаемый соучастник Алексей Новиков привлекли к разработке программно-технического обеспечения фирму «Адиком Системс», с владельцем которой у них были доверительные отношения. Позднее они, как считают следственные органы, искусственно завысили стоимость разработки, организовав подготовку документов, подтверждающих завышенные расходы, и обеспечив победу в конкурсе аффилированной компании.

Ранее стало известно, что Росприроднадзор через суд требует от фигурантов возмещения ущерба в размере 370 млн руб.

Вячеслав Рыжков