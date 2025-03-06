Власти Крыма намерены сохранить двухуровневую систему МСУ

Власти Крыма планируют сохранить двухуровневую систему местного самоуправления (МСУ) из опасений утратить связь с населением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республиканского Госсовета Владимира Константинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Наши аргументы в пользу двухуровневой системы состоят в том, что у нас уже есть 10-летний положительный опыт работы в ней. Да, двухуровневая система не идеальная, но хорошая. Она подталкивает к общению с людьми все уровни власти», — подчеркнул господин Константинов.

По его словам, в Крыму существует множество успешных примеров организации самоуправления с участием жителей в принятии решений по развитию населенных пунктов. Глава Госсовета также отметил, что главным риском отказа от двухуровневой системы МСУ является отсутствие гарантии взаимодействия назначенной власти с людьми.

Госдума 5 марта приняла закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Документ предоставляет регионам возможность самостоятельно определять структуру МСУ с учетом местной специфики.

Владимир Константинов отметил, что важным положением закона является введение права увольнять глав поселений. Схожую позицию высказал председатель постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Матвей Чупров. По его мнению, двухуровневая система позволяет оперативно решать проблемы жителей отдаленных поселений, поскольку местные власти находятся в непосредственной доступности для граждан.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 года депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Изначально документ устанавливал только одноуровневую систему организации самоуправления. В феврале 2025 года группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла поправку, предоставляющую регионам право самостоятельно выбирать модель МСУ. Новый закон предусматривает три вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования в городах федерального значения. Он также устанавливает единый пятилетний срок полномочий для всех должностных лиц местного самоуправления и дает главам регионов право применять меры взыскания к руководителям муниципалитетов вплоть до снятия с должности.

Анна Гречко