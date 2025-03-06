Суд продлил конкурсное производство в кредитном кооперативе «Цимлянском»

Арбитражный суд Ростовской области продлил конкурсное производство в кредитном кооперативе «Цимлянском» на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Теперь до 2 сентября могут быть проведены аукционы по продаже имущества и дебиторских задолженностей организации.

По данным «СПАРК-Интерфакс», СПКК «Цимлянский» зарегистрирован в марте 2003 года в Цимлянске. Основной вид деятельности — предоставление потребительского кредита. В сентябре 2022 года «Цимлянский» подал заявление о банкротстве, после чего была введена процедура наблюдения.

Итоговый отчет показал, что у кооператива образовался долг перед кредиторами на сумму свыше 23 млн руб. Официальное признание банкрота произошло 15 мая 2023 года. С тех пор идут аукционы по продаже дебиторских задолженностей, последний из которых состоялся 17 февраля 2025 года, когда лот был продан за 1,8 млн руб.

Тат Гаспарян