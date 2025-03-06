В отделение полиции Чистопольского района обратилась 58-летняя жительница села Чистопольские Выселки, ставшая жертвой финансового обмана. Женщина, общаясь с неизвестными посредством мессенджера, лишилась в сумме чуть более 1 млн руб., думая, что заработает на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане сельчанка лишилась 1 млн рублей, желая заработать на инвестициях

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Татарстане сельчанка лишилась 1 млн рублей, желая заработать на инвестициях

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам потерпевшей, в поисках вариантов увеличения дохода через инвестиции она нашла в одном из мессенджеров группу, где участники обсуждали «успешные» вложения. Один из администраторов группы предложил ей помощь в получении прибыли, объяснив, что для этого нужно пройти несколько этапов инвестирования.

Сначала неизвестный убедил женщину вложить $100, а позже потребовал перевод большей суммы. Доверившись, потерпевшая в течение нескольких дней перечислила на указанные счета крупную сумму, которую собрала у родственников, не уточняя, для чего ей нужны деньги.

После того как женщина не смогла вывести с инвестиционной платформы вложенные средства и проценты, поняла, что стала жертвой обмана.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Артём Дергунов