Инвестор из Екатеринбурга задолжал в Перми краевому предприятию свыше 500 тыс. руб.

Арбитражный суд пермского края взыскал с ООО «ЮГА-Пермь» в пользу ГБУ «Институт территориального планирования Пермского края» 449, 7 тыс. рублей долга и 129 тыс. руб. неустойки, свидетельствуют материалы суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно им, между ООО и краевым предприятием 15 февраля 2024 года был заключен договор по разработке планировки территории, ограниченной улицами Борцов Революции и Спешилова в Ленинском районе Перми, площадью 6 га. По договору, стоимость выполненных работ составила 1 млн руб. Результат выполненных работ был выдан ответчику своевременно и в полном объеме. Заказчик оплатил лишь 582 тыс. рублей от счета, требования оплатить оставшуюся часть – проигнорировал.

Ранее арбитражный суд взыскал с ООО «ЮГА-Пермь» почти 47 тыс. рублей в пользу березниковского ООО «Бизнес-центр» за аренду помещения. Согласно данным судебных приставов, в отношении ООО «ЮГА-Пермь» они открыли исполнительное производство на взыскание указанной суммы.

Напомним, ранее на участке правого берега Камы в районе Камской долины возведение водно-оздоровительного комплекса планировало ООО «ЮГА-Пермь» из Екатеринбурга. Однако минувшей осенью проект компании, подконтрольной владельцу ООО «Уралинтерьер» Юрию Балуеву, был лишен статуса приоритетного инвестиционного. Таким образом, он не получил в аренду участок под реализацию проекта. «ЮГА-Пермь» собиралась открыть термальный комплекс общей площадью 5,7 тыс. кв. м с круглогодичными закрытыми и открытыми бассейнами, банями, саунами, с предоставлением косметических и spa-услуг. В планах инвестора были также гостиница, песчано-галечный пляж и пляж на траве. Снятие статуса с проекта связано с наличием существенных отклонений от графика. ООО «ЮГА-Пермь» якобы нарушило условия соглашения с регионом. В частности, компания не смогла соблюсти сроки согласования площадок под комплексы и подготовки межевого плана. Инвестор объяснял это сложностями вовлечения участков в проект. Компания также не подтвердила намерения перейти к активным строительно-монтажным работам в Березниках, где планировала возвести филиал комплекса.