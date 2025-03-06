Мошенники начали предлагать россиянам сдать WhatsApp в аренду

Мошенники разработали новую схему обмана, предлагая россиянам сдать в аренду аккаунт WhatsApp за 200 руб. в день. В итоге злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом и используют его для кражи личных данных или вымогательства. О такой схеме «РИА Новости» рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Суть в том, что предлагается сдавать в пользование личный аккаунт WhatsApp за небольшую плату. Вроде бы легкий способ заработать, но на деле это ловушка»,— пояснил он.

По словам эксперта, мошенники размещают заманчивые объявления в Telegram-каналах, на форумах и сайтах с вакансиями. Они обещают стабильный доход и быстрые выплаты. Когда жертва соглашается, ее просят передать доступ к WhatsApp, отправить код из SMS или даже временно отдать сим-карту. После этого злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом.

«Они начинают писать знакомым владельца, представляясь им, и могут просить срочно перевести деньги или предоставить личные данные. Если в чате были паспортные данные или адреса, ими также могут воспользоваться»,— добавил господин Бийчук.

Если через аккаунт совершаются преступления, например вымогательство, разбираться с последствиями придется владельцу номера. Обещанные деньги жертва не получает, а мошенники исчезают. WhatsApp, обнаружив подозрительную активность, блокирует номер, восстановить который уже невозможно.