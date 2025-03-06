В Крыму ввели в эксплуатацию индустриальный парк «Феодосия»

В Крыму завершили строительство индустриального парка «Феодосия» площадью 122,3 га. Объект введен в эксплуатацию и передается балансодержателю — АО «Корпорация развития Республики Крым», сообщает ТАСС со ссылкой на министерство строительства и архитектуры региона.

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Ведомство подтвердило получение заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации. Также в министерстве сообщили о наличии разрешения на ввод в эксплуатацию.

Возведение парка началось в апреле 2019 года. Объект реализован в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Стоимость контракта составила 1,2 млрд руб., площадь застройки — 5634 кв. м.

Инфраструктура комплекса включает газопровод, системы гарантированного электроснабжения, теплоснабжения, очистные сооружения, канализацию и системы информационного обеспечения.

Ранее министерство промышленной политики Крыма сообщало, что для инвесторов будет предусмотрена значительная льгота — аренда 1 га земли за 1 руб., что привлечет резидентов и будет способствовать развитию промышленности.

Первыми резидентами парка станут девять инвесторов, которые наладят производство гипсокартона, газобетона, сухих смесей, электронных компонентов, пластиковых и полимерных труб.

Анна Гречко