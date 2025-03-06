В Уфе экс-директор школы обвиняется в получении крупной взятки и мошенничестве

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело бывшего директора Центра образования №159 Уфы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Она обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

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По версии следствия, руководитель учреждения с декабря 2021 года по июнь 2022 года необоснованно установила одному из учителей повышенный персональный коэффициент и потребовала ежемесячно отдавать ей более 16 тыс. руб.

Также обвиняемая с февраля по июнь 2023 года фиктивно трудоустроила в школу знакомую на должность старшего вожатого и систематически забирала выплачиваемую ей зарплату.

Общая сумма похищенных бюджетных средств превысила 220 тыс. руб.

Кроме того, с июня 2021 года по август 2023 года директор школы получила от тренера-преподавателя по тхэквондо взятку в 189 тыс. руб. за нерасторжение договора аренды спортивного зала.

Для возмещения ущерба на квартиру обвиняемой наложен арест.

Майя Иванова