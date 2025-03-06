Налоговая взыскивает с «Башкиравтодора» 676 млн рублей

Межрайонная инспекция №4 ФНС по Башкирии взыскивает с АО «Башкиравтодор» (находится в процессе банкротства) более 676 млн руб. по обязательным платежам, следует из опубликованной в картотеке арбитражных дел информации. Заседание по делу назначено абитражным судом Башкирии на 7 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии, компания зарегистрировано в 2010 году после реорганизации одноименного ГУП. 59,3% акций принадлежат республике в лице минземимущества, остальной пакет — республиканской инвестиционной компании «Региональный фонд». В мае 2024 года в «Башкиравтодоре» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен член ассоциации «Содружество» Александр Путинцев.

Идэль Гумеров