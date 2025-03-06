В саратовском Пугачеве возбудили дело о проживании граждан в аварийном доме

Следователи возбудили уголовное дело о небезопасных условиях проживания в аварийном многоквартирном доме № 23 пос. Нефтяников Пугачева Саратовской области (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, указанный дом был признан аварийным и подлежащим сносу, но жильцов так и не расселили. Проживание в этом строении представляет опасность для жизни и здоровья.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит оценить действия (бездействие) должностных лиц.

Павел Фролов