Два человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Уфимском районе

В многоквартирном доме в поселке Михайловке под Уфой произошел взрыв, пострадали два человека. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии, утром в квартире в двухэтажке «произошла резкая вспышка горючих паров с последующим хлопком». При инциденте пострадали два человека: мужчина и женщина.

Как следует из пресс-релиза, также произошел пожар. «Горение потушено на площади 4 кв. м», — говорится в сообщении управления.

Сотрудники экстренных служб обследуют помещения. Причина произошедшего устанавливается.

Наталья Балыкова