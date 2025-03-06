В Пензе стартовала подготовка к весеннему паводку

В администрации Пензы накануне состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Доклад представил глава управления по делам ГО ЧС Алексей Михайлов.

По его словам, 5 марта специалисты приступили к наблюдению за уровнем воды в реке Сура и ее притоке. К середине первого весеннего месяца завершится анализ готовности гидротехнических сооружений к половодью.

Замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов подчеркнул: власти ознакомлены с информацией об адресах вероятных локальных подтоплений. Он призвал обратить особое внимание на эти участки в паводковый период.

Павел Фролов