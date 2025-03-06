Прокуратура добилась свободного доступа к водному объекту под Пензой

В Нижнеломовском районе Пензенской области вмешательство прокуратуры позволило обеспечить свободный доступ к водному объекту. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что администрация Нижнеломовского района по итогам аукциона в 2022 году заключила с гражданином договор аренды земельного участка, который частично располагался в границах береговой полосы и акватории реки Нор-Ломовка. В случае с площадью наложения речь идет о 349 кв. м.

Нижнеломовский межрайонный прокурор попросил суд признать аукцион и договор аренды недействительными. Суд постановил вернуть участок в госсобственность. Судебное решение вступило в законную силу, прокуратура контролирует его исполнение.

Павел Фролов