В Кургане завели еще два дела об инсценировках ДТП

Следственной частью УМВД России по Курганской области возбуждены еще два уголовных дела о мошенничествах, совершенных путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), и два — о мошенничествах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка. По данным СМИ, в числе предполагаемых автоподставщиков были дочери депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова Марина и Елена.

Преступления совершены организованной преступной группой в Кургане в ноябре 2024 года. В первом случае из-за инсценировки ДТП между автомобилем под управлением 28-летнего жителя и транспортным средством злоумышленников фигуранты под предлогом возмещения ущерба похитили 130 тыс. руб., принадлежащих страховой компании. Во втором автоподставщики аналогичным способом выманили у 69-летнего гражданина 150 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», подозреваемых в организации инсценировок аварий полиция задержала в конце ноября при силовой поддержке СОБРа. По версии УМВД, для реализации задуманного сообщники на автомобилях создавали «пробку», провоцируя других водителей на обгон и нарушение правил дорожного движения. В итоге машины злоумышленников и граждан сталкивались якобы по вине последних. Подозреваемые фиксировали ДТП на видеорегистратор и после получали страховые выплаты. Двое подозреваемых заключены под стражу, по данным СМИ, это Марина и Елена Камшиловы, еще двоим назначили домашний арест. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты 20 автомобилей, карты, телефоны, оргтехника, флеш-накопители, видеорегистраторы и документы. В конце декабря был задержан еще один участник преступной группы.

Виталина Ярховска