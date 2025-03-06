Следствие возбудило дело после падения наледи на саратовчанку

Следственный отдел по Кировскому району Саратова возбудил уголовное дело в связи с травмированием женщины при сходе ледяных и снежных масс с крыши многоквартирного дома (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, 64-летняя женщина получила телесные повреждения в результате схода масс утром 17 декабря минувшего года. В тот момент она проходила мимо дома № 6 по ул. Украинской. Женщине был причинен легкий вред здоровью.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит оценить действия ответственных лиц управляющей организации.

Павел Фролов