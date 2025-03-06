Нарколабораторию выявили в дачном обществе в Новосибирске

В Новосибирске силовики обнаружили в дачном обществе крупную нарколабораторию, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России. Ее организатор, 37-летний безработный житель областного центра, заключен под стражу.

В принадлежащем подозреваемому дачном доме в одном из СНТ Советского района оперативники изъяли свыше 6,5 кг мефедрона, более 1 тыс. литров прекурсоров, а также химические реактивы и лабораторное оборудование.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). В его материалах указывается, что мефедрон дилер планировал распространять через интернет-магазин на территории Сибирского федерального округа.

Илья Николаев