Суд смягчил приговор виновнику ДТП, в котором погиб журналист Антон Лучанский

Новосибирский областной суд признал законным решение об изменении неотбытой части наказания Никите Лазькову, осужденному по делу о ДТП, в котором погиб журналист «ГТРК Новосибирск» Антон Лучанский. В 2020 году подсудимого приговорили к 6,5 годам колонии. По итогам последнего судебного заседания ему заменили остаток наказания на принудительные работы сроком на два года и четыре месяца, сообщают суды общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ефим Крепыш Фото: Ефим Крепыш

Авария произошла в марте 2020 года. Как установили правоохранители, фигурант дела в состоянии наркотического опьянения сбил на пешеходном переходе Антона Лучанского, когда тот выходил из трамвая на остановке «Ледовый дворец». От полученных травм журналист скончался.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле прошлого года Первомайский райсуд Новосибирска заменил Никите Лазькову неотбытую часть наказания в колонии на принудительные работы. Однако в сентябре родственники погибшего журналиста добились отмены этого решения. По итогам последнего судебного заседания суд признал законным решение предыдущих инстанций о смягчении приговора Никите Лазькову.

Александра Стрелкова