Астраханская прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пострадавшим ребенком

Прокуратура начала проверку в связи с дорожной аварией в Советском районе Астрахани, в которой пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло накануне, в среду, в районе ул. Адмирала Нахимова. Там водитель легковушки сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Несовершеннолетнего отвезли в медучреждение.

Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Прокуратура района взяла на контроль ход административного расследования.

Павел Фролов