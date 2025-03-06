Ярославский фонд капремонта ищет подрядчиков для ремонта фасадов

Ярославский фонд содействия капремонту многоквартирных домов объявил девять аукционов по поиску подрядных организаций для ремонта фасадов. Соответствующая информация размещена на «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасская,6, Углич

Фото: Google-карты Спасская,6, Углич

Фото: Google-карты

Аукционы фонд начал объявлять с конца февраля, подрядчиков ищут не только для Ярославля, но и для других городов региона. Общая сумма контрактов превышает 100 млн руб.

Наибольшая стоимость ремонта определена для объекта культурного наследия в Угличе — 32 млн руб. Речь идет о доме №6 на улице Спасской. Подрядчика определят 12 марта, работы должны быть выполнены до 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первомайская, 9/12, Ярославль

Фото: Google-карты Первомайская, 9/12, Ярославль

Фото: Google-карты

Контракт стоимостью 24 млн руб. предлагается заключить для ремонта фасадов двух исторических зданий в Ярославле — на улице Кедрова, 3/8, и Первомайской, 9/12. За 10,7 млн руб. подрядчик должен будет отремонтировать фасады четырех зданий в Рыбинске: на Волжской набережной, 97, Чкалова 15/16, Чкалова, 38, и Чкалова, 40. Аукцион уже состоялся, но на торги никто не заявился.

Также в Рыбинске отремонтируют фасады объектов культурного наследия, расположенные по адресам Чкалова, 16 и 21. В Угличе приведут в порядок дом на Спасской,4, в Ростове — на улице 50 лет Октября, д. 8/8.

Фонд ищет подрядчиков для ремонта фасадов и не исторических зданий. Так, в Ярославле отремонтируют фасады объектов на улице Трефолева №23а и 16, а в Рыбинске — на Чкалова №7/9 и 33/11. Большую часть подрядчиков планируют выбрать в середине марта, все работы должны быть закончены до 15 сентября 2025 года.

Алла Чижова