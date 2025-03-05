Муниципальная реформа перешла на новый уровень

Госдума 5 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». На следующей неделе его рассмотрит Совет федерации.

Напомним, его первоначальная версия, одобренная в первом чтении еще в январе 2022 года, предполагала замену нынешней двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ) на одноуровневую с ликвидацией поселений. Однако перед вторым чтением по инициативе спикера Вячеслава Володина появилась поправка, которая разрешает регионам, «имеющим социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности», сохранять двухуровневую систему.

Третье чтение не обошлось без короткой, но бурной дискуссии, инициаторами которой стали главные критики реформы из КПРФ и «Справедливой России – За правду» (СРЗП). Ярче всех выступил коммунист Михаил Матвеев, который заявил, что законопроект «фактически ликвидирует МСУ в России», обвинил его авторов в «фокусах и манипуляциях» с текстом и обратился к «господам единороссам»: «Вы спускаете в унитаз 150 тысяч муниципальных депутатов, людей, на которых опирается власть и за которыми люди». Первый вице-спикер Александр Жуков (ЕР) даже сделал коммунисту замечание «за брань с трибуны» и пригрозил лишить его слова «на длительный срок». Андрей Кузнецов (СРЗП) браниться не стал, но напомнил, что Конституция гарантирует самостоятельность МСУ, а новый закон не вполне вписывается в эту концепцию: «Вроде публичная власть единая, но МСУ вроде за что-то подотчетно, при этом денег у него нет».

Алексей Диденко (ЛДПР) и Сардана Авксентьева («Новые люди») были настроены более позитивно. Они признали, что после первого чтения проект принципиально изменился, и, хотя он еще не идеален, можно продолжить его донастройку и после принятия. Ну а соавтор закона Павел Крашенинников (ЕР) обратился к коммунистам, припомнив, что те и в 2003 году были против прежнего закона о МСУ. «Вам не нравилась та ситуация, вам не нравится эта ситуация. Вы определитесь, чего хотите, в конце концов. Вам же на выборы идти», — призвал он оппонентов.

В итоге силами КПРФ и СРЗП против закона было подано 80 голосов, что, однако, не помешало его принятию при поддержке 318 депутатов и одном воздержавшемся.

Ксения Веретенникова