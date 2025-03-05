На Кубани в массовом ДТП с тремя автомобилями погиб человек

Вечером 5 марта на трассе «Гулькевичи — Кропоткин» произошла авария, в которой погиб 36-летний автомобилист. По информации Госавтоинспекции Кубани, водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу и столкнулся с Lifan. От удара иномарку отбросило на движущийся по встречной полосе Mercedes Sprinter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ДТП произошло около 17:30 на втором км дороги. Как уточнили в ГИБДД, водитель отечественного автомобиля направлялся в сторону Кропоткина и оказался на полосе встречного движения в месте, где такой маневр разрешен, однако не для совершения обгона.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, которые регулируют движение и выясняют обстоятельства аварии.

Анна Гречко