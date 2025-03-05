Ива перестает быть питомной

Муниципальный питомник для растений может разместиться вблизи села Фролы Пермского района. По словам ректора ПГАТУ Алексея Андреева, сейчас ведутся переговоры о передаче университетом соответствующего участка в пользование муниципалитета. Сам участок находится в собственности РФ. Ранее под питомник планировалось задействовать территорию на ул. Уинской рядом с действующим МКУ «Горзеленстрой». В мэрии причины поиска нового земельного участка не называют. Планы по возведению муниципального агрообъекта появились у пермских властей в 2022 году. Эксперты полагают, что перенос питомника на другой участок может быть связан с интересом застройщиков к микрорайону Ива.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-Прикамье», муниципальный питомник растений могут обу­строить в районе села Фролы Пермского муниципального округа. Как сообщил «Ъ-Прикамье» ректор Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) Алексей Андреев, на данный момент между академией и местными властями ведутся переговоры о передаче земельного участка в пользование муниципалитету. Сам участок находится в государственной собственности. По словам господина Андреева, место для обустройства растительного питомника должно соответствовать определенным критериям, включая качество почвы и размер площади для сопутствующей инфраструктуры и коммуникаций. По данным источника «Ъ-Прикамье», властями также рассматривается территория в районе Липовой горы.

В пермской мэрии подтвердили «Ъ-Прикамье», что в данный момент продолжаются поиски нового земельного участка для реализации инвестпроекта по строительству питомника растений. Ранее его планировалось обу­строить в Мотовилихинском районе на ул. Уинской. Причины отказа от возведения объекта на той территории в ведомстве не назвали, уточнив, что ныне действующий питомник продолжает свою работу. Аграрный объект расположен на базе муниципального казенного учреждения «Горзеленстрой» на

ул. Мартовской, неподалеку от ул. Уинской, рядом с Восточным обходом. Среди высаживаемых на территории деревьев — липы, тополя, клены, лиственницы, яблони.

Отметим, что в последние два года участки по ул. Уинской вызывают интерес среди местных и иногородних девелоперов. Так, в конце 2024 года «ПЗСП-Групп» подписал с региональными властями договор КРТ по ул. Уинской, 55. Компания в течение десяти лет возведет там 134 тыс. кв. м жилья, объекты социальной, транспортной инфраструктуры и прочее. Комплекс разместится возле ЖК «Погода». Кроме этого, краснодарский застройщик «Девелопмент-Юг» построит плавательный бассейн на участке площадью 11,2 тыс. кв. м по ул. Уинской, 70а.

Определение поставщика на разработку проектной документации и строительство городского питомника растений было объявлено осенью прошлого года. В октябре процедура закупки была отменена. Тогда администрация Перми пояснила, что закупка прекращена в связи с проработкой дополнительных вариантов земельных участков под развитие питомника. Согласно техническому заданию, объект требовалось построить в Мотовилихинском районе Перми севернее участка, находящегося рядом с пересечением Уинской и Яшмовой улиц. В рамках строительства подрядчик обязан обустроить административное здание с лабораториями, в которых будет осуществляться агрохимический анализ почвы, эксперименты с растительными культурами и прочие исследования. Кроме этого, предполагается возведение ангара для ремонта, хранения и обслуживания лесохозяйственной техники, теплицы, фильтровальная станция. На участке необходимо устроить все инженерные и коммунальные сети, обустроить дорожки, площадки, установить ограду. По данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 21,4 млн руб.

Решение о создании в Перми муниципального питомника растений было принято городскими властями в начале 2022 года. Тогдашний глава города Алексей Демкин сообщал, что питомник начнет работать в том же году, а через пять лет выйдет на ежегодную проектную мощность — более 13 тыс. крупномеров (деревья, используемые для хозяйственных и декоративных посадок). На объекте планируется выращивать посадочный материал для озеленения Перми, проводить посадки, сезонные мероприятия по защите деревьев и кустарников. Для этого городская мэрия обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить зону специальных зеленых насаждений Р-4 в Мотовилихинском районе Перми. Участок площадью 56,8 га находится в районе Восточного обхода Перми, у Сылвенского тракта. Кроме того, градрегламент зоны Р-4 мэрия предложила дополнить вспомогательным видом использования «государственное управление».

Руководитель питомника декоративных культур «Айва» (село Фролы) Антон Лещев полагает, что близкое расположение питомника к городу и непосредственным потребителям значительно снижает затраты на логистику. Тем не менее рядом с Пермью, по словам эксперта, найти крупный кусок земли для создания подобных объектов довольно трудно. «Основная сложность размещения подобных объектов во Фролах заключается в болотистости территории. Для создания питомника необходимо будет подготовить землю, а для осушения влажной почвы потребуются серьезные финансовые средства»,— пояснил господин Лещев.

Аграрий отметил также, что, вероятно, отказ от размещения питомника в Моловилихинском районе может быть связан с застройкой близлежащих территорий: «Похожая ситуация в свое время сложилась с тепличным комбинатом в Верхних Муллах, когда участки были проданы под застройку».

Директор Юго-Камского питомника, кандидат биологических наук Владимир Василенко добавил, что для обустройства питомника потребуется наладить систему коммуникаций и дорожной инфраструктуры для регулярного получения необходимых ресурсов.

Анастасия Леонтьева