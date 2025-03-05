Опорно-недвигательная система

В Ярославле власти и энергетики не могут достигнуть компромисса в вопросе передачи Суринского путепровода для последующего ремонта. Область отказывается забирать у города объект из-за стоящих на нем опор освещения, которые находятся в собственности «Россетей». Мэрия требует демонтировать фонари, а энергетики говорят, что не могут этого сделать, так как должны обслуживать их по контракту с мэрией. Депутаты предложили отдать опоры бесплатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суринский путепровод

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Суринский путепровод

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Судьбу Суринского путепровода на Юго-Западной окружной дороге Ярославля обсудили депутаты комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства 5 марта. Состояние объекта, который фактически является частью федеральной автодороги Москва — Архангельск, но находится на балансе города, давно тревожит жителей Ярославля и представителей власти. Объект нуждается в капитальном ремонте или реконструкции, на что денег в городском бюджете нет. Город несколько лет пытается отдать объект на уровень региона. Как рассказал депутатам директор департамента городского хозяйства (ДГХ) мэрии Ярослав Овчаров, сделать это пока не удалось. Проблема в опорах освещения, принадлежащих «Россетям».

«Позиции области остаются неизменными. Они готовы принять данное сооружение без обременений. Хотя мы не видим никакой сложности.

На сегодняшний день ничего не мешает, на взгляд мэрии, принять министерству данное сооружение и заниматься им уже в полном объеме»,— сказал господин Овчаров.

На путепроводе находятся 62 опоры, 62 светильника и почти 3 км кабельно-воздушной линии. Как рассказал депутат Михаил Кузнецов, мэрия требует от «Россетей» демонтировать опоры в срок до 1 мая 2025 года, письмо об этом направлено в компанию. Представитель «Россетей» на заседании пояснил, что письмо, действительно, получено, но демонтировать объекты невозможно. Они входят в энергосервисный контракт по замене уличных светильников, который компания заключила с мэрией. По условиям контракта, «Россети» обязаны обеспечить работу всех указанных в нем светильников.

«Мы готовы провести ликвидацию нашего имущества при условии, что будет заключено дополнительное соглашение к энергосервисному контракту, из которого будут исключены точки уличного освещения. И также мы готовы рассмотреть продажу муниципальному образованию наших сетей по рыночной цене»,— сообщил представитель компании.

Директор ДГХ Ярослав Овчаров подтвердил, что вариант выкупа опор также рассматривается. Заместитель председателя муниципалитета Олег Ненилин предложил отдать имущество в муниципальную собственность безвозмездно.

«Ваше имущество стоит на нашем имуществе. Мы можем в любой момент времени потребовать его демонтажа, безвозмездно, бесплатно. Ваши опоры стоят на нашей земле, без каких-либо юридических оснований. И никаких судебных решений не потребуется. Может вам проще их безвозмездно передать и не нести затраты по демонтажу этого оборудования?»,— сказал господин Ненилин.

Представитель «Россетей» подчеркнул, что организация является собственником имущества и самостоятельно принимает решение о его судьбе.

«Зачем нам отдавать вам их безвозмездно? Это же наше решение. Мы как юридический субъект сами вправе принимать решения в отношении своего имущества. Демонтировать значит демонтировать, продать значит продать»,— сказал представитель.

Депутат Михаил Кузнецов планы демонтажа опор посчитал нелогичными. Освещать путепровод все равно необходимо.

«Зачем тратить такие средства? Для того, чтобы одни демонтировали, вторые установили новые опоры, а если будет реконструкция, то это вообще просто потом пойдет все под нож. Логики вообще я не увидел»,— сказал господин Кузнецов.

Председатель муниципалитета Сергей Калинин попросил прекратить «технический консилиум» и подытожил, что мэрия пока не готова дать ответ о судьбе путепровода. Он уточнил у Ярослава Овчарова, сколько нужно времени на определение конкретного пути решения проблемы. Мэрии дали месяц на переговоры с «Россетями», в апреле вопрос снова поднимут на заседании комиссии.

Суринский путепровод на Юго-Западной окружной дороге находится в неисправном и ограниченно работоспособном состоянии. Он был построен в 1994 году. На нем регулярно проводят поддерживающий ремонт, но сооружению нужна реконструкция. Ранее мэр Ярославля сообщал, что работы могут обойтись в 2 млрд руб. Таких денег у города нет, поэтому власти Ярославля с 2022 года пытаются передать объект в областную собственность.

Алла Чижова