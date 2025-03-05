Ярославский губернатор выступил на первом форуме депутатов «Единой России»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев с приветственным словом выступил на первом региональном форуме муниципальных депутатов партии «Единая Россия». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«У нас одна общая цель – развитие региона. Вы как никто другой знаете все болевые точки на местах, поэтому именно от вас во многом зависит, как будет меняться территория. Со своей стороны готовы сотрудничать, взаимодействовать по всем вопросам. Люди не хотят несбыточных обещаний, они выступают за честный и открытый диалог»,— сказал господин Евраев.

В ходе форума губернатор посмотрел стенды, на которых представили достижения ярославских сельхозпроизводителей и промышленников. Кроме того, господин Евраев представил своего нового советника — Айнаш Кислякову, ранее она возглавляла Борисоглебский район. На рабочей встрече с депутатами Борисоглебского и Ярославского округов глава региона обсудил развитие этих территорий. Как уточняет сайт «Ярославский регион», в этом году в Ярославском округе откроют школу в Заволжье, еще одну начнут строить в поселке Красный Бор.

Народные избранники попросили раньше начать ремонт школы в Красных Ткачах и помочь с обновлением фасадов двух образовательных учреждений. Господин Евраев поручил проработать эти вопросы.

Алла Чижова