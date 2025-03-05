БК «Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл на своей площадке «Автодор» из Саратова. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счетом 79:73 в пользу пермской команды.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Ройс Хэмм. На его счету 20 очков, 12 подборов и две передачи.

Таким образом, «Парма» прервала пятиматчевую серию поражений, впервые в этом сезоне обыграв клуб из Саратова.

В следующем туре регулярного чемпионата подопечные Евгения Пашутина сыграют на выезде с казанским УНИКСом. Встреча состоится 8 марта.