Умер экс-вратарь ярославского «Торпедо»

Скончался бывший вратарь ярославского «Торпедо» Вадим Донцов. Ему было 86 лет. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: YarNews Фото: YarNews

Господин Донцов играл в хоккей с 1955 года. За ярославский «Мотор» он сначала выступал на позиции защитника, а спустя год стал вратарем. За «Торпедо» Вадим Донцов играл в 1967 году. Впоследствии господин Донцов стал тренером, на пенсию вышел в 2008 году, но продолжал следить за играми ярославского «Локомотива».

Прощание состоится 7 марта, похоронят бывшего вратаря на Леонтьевском кладбище.