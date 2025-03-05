Умер экс-вратарь ярославского «Торпедо»
Скончался бывший вратарь ярославского «Торпедо» Вадим Донцов. Ему было 86 лет. Об этом сообщает портал Yarnews.
Фото: YarNews
Господин Донцов играл в хоккей с 1955 года. За ярославский «Мотор» он сначала выступал на позиции защитника, а спустя год стал вратарем. За «Торпедо» Вадим Донцов играл в 1967 году. Впоследствии господин Донцов стал тренером, на пенсию вышел в 2008 году, но продолжал следить за играми ярославского «Локомотива».
Прощание состоится 7 марта, похоронят бывшего вратаря на Леонтьевском кладбище.