В Краснодаре ограничат движение по улице Орджоникидзе 7 марта

В Краснодаре на участке ул. Орджоникидзе от Красноармейской до Красной 7 марта временно ограничат движение транспорта в связи с проведением торжественного мероприятия в честь Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Проезд будет закрыт с 6:00 до 18:00. Кроме того, на указанном участке ул. Орджоникидзе запретят парковку автомобилей. Места для стоянки транспортных средств предусмотрены только для участников праздничного события.

Городские власти просят водителей заранее планировать маршруты передвижения с учетом введенных ограничений.

Анна Гречко