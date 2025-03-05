В Ставрополе успешно проведена операция по реконструкции черепа девочки

В городской клинической больнице скорой помощи Ставрополя успешно проведена сложная операция по реконструкции черепа и глазницы девочки, пострадавшей в автокатастрофе. Об этом сообщает региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минздрав Ставрополья Фото: минздрав Ставрополья

Повреждение, полученное девочкой в ДТП, повлияло не только на зрение пациентки, но и привело к эстетическому дефекту (опущению верхнего века).

В данном случае сложность заключалась в распространении дефекта кости черепа на орбиту. Реконструкция требовала ювелирной работы, чтобы избежать повреждения зрительного нерва, кровеносных сосудов и других анатомических структур.

Нейрохирурги восстановили череп подростку при помощи титанового импланта, выполненного на основе модели, изготовленной при помощи 3D-принтера с учетом всех анатомических особенностей пациентки.

Михаил Волкодав