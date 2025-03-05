Сбившему ребенка насмерть водителю в Ижевске дали 2,5 года колонии-поселения

Водителя, насмерть сбившего ребенка в Ижевске, отправили на два с половиной года в колонию-поселение, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Его признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В октябре 2024 года 21-летний подсудимый на «ВАЗ 21124» выехал на перекресток 50 лет ВЛКСМ—Тарасова на красный сигнал светофора, где сбил 9-летнего ребенка. Несовершеннолетний пересекал пешеходный переход на самокате. Пострадавший скончался на месте аварии. Ранее водителя 28 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости и проезд на красный.

Решение отправить водителя в колонию принял Октябрьский райсуд Ижевска. Кроме того, с осужденного в пользу родственников взыскали компенсацию морального вреда и расходы на похороны. Также водителю запретили управлять автомобилем на 2,5 года.