Водку в пакете из-под пюре пытался пронести болельщик на матч «Пари НН»

Один из болельщиков попытался пронести водку в пакете из-под яблочного пюре на матч между «Пари НН» и тольяттинским «Акроном». Нарушителя задержали охранники стадиона, рассказал гендиректор нижегородского ФК Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изъятый у болельщика пакет с водкой

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова Изъятый у болельщика пакет с водкой

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

«Не сердитесь и не держите зла. Работа наших коллег направлена на соблюдение порядка во время многотысячного мероприятия»,— написал господин Мелик-Гусейнов. Он отметил, что в стоимость билета входит питание и напитки, и порекомендовал «воспользоваться этим цивилизованным способом получить желаемые впечатления».

Матч между «Пари НН» и «Акроном» прошел на стадионе «Нижний Новгород» 1 марта. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нижегородцев.

Елена Ковалева