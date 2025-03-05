Вступил в законную силу приговор членам ОПГ, проводившим незаконные азартные игры

Оренбургский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении жителей Новотроицка, которые организовывали и проводили азартные игры вне игорной зоны. Коллегия суда установила, что трое осужденных занимались только проведением игр, но не их организацией. В итоге двоим членам преступной группы смягчили наказание до одного года и четырех месяцев лишения свободы со штрафом 280 тыс. руб., еще одной осужденной — до штрафа в размере 480 тыс. руб.

В 2022 году один из фигурантов данного дела приобрел игровое оборудование, которое разместил в отдельном помещении бильярдного клуба под видом комнаты для курения. Одна из его сообщниц организовывала и проводила азартные игры, обеспечивала сохранность оборудования, доступ к нему клиентов, также осуществляла инкассацию денежных средств и распределяла преступную прибыль. Еще три женщины занимались непосредственным проведением азартных игр.

Евгений Чернов