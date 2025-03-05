Судебные приставы на нужды СВО изъяли у жителя Семенова мотоцикл

В Семенове (Нижегородская область) судебные приставы конфисковали у местного жителя и отправили на нужды СВО мотоцикл. По данным регионального управления ФССП, нижегородец неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав.

Суд решил, что он представляет повышенную опасность для участников дорожного движения. Его признали виновными в совершении преступления по уголовной статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Судья принял решение о конфискации транспортного средства в пользу государства, как предмета, с использованием которого было совершено преступление. После этого мотоцикл передали представителям минобороны РФ.

Андрей Репин