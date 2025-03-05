В Аксае из-за столкновения двух фур образовалась 7-километровая пробка

Две длинномерные фуры столкнулись на трассе М-4 в Аксайском районе. На месте аварии собралась 7-километровая пробка, сообщает МБУ АР «УПЧС» Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МБУ АР «УПЧС» - Аксай Фото: МБУ АР «УПЧС» - Аксай

Водитель Hyundai превысил скорость и протаранил полуприцеп грузовика DAF, который остановился на обочине из-за поломки.

В аварии пострадал 38-летний водитель грузовика Hyundai. Спасателям пришлось доставать его из машины. Мужчину с травмами различной степени госпитализировали.

Николай Аксенов