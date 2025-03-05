Основание для банкротства дало крен

Компания «Урал-сервис-групп» (УСГ) не смогла обжаловать решение суда об отмене взыскания 75 млн руб. с АО «Южуралмост» и пересмотре иска по вновь открывшимся обстоятельствам. Именно эта задолженность стала основанием для признания некогда крупнейшего дорожного подрядчика банкротом. Заявление о пересмотре дела направила прокуратура Челябинской области, поскольку считает задолженность «Южуралмоста» перед УСГ фиктивной и созданной специально для контролируемого банкротства компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Челябинской области настаивает на том, что УСГ и «Южуралмост» были аффилированными компаниями

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Прокуратура Челябинской области настаивает на том, что УСГ и «Южуралмост» были аффилированными компаниями

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным и обоснованным решение об отмене по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта о взыскании с АО «Южуралмост» (Магнитогорск) в пользу ООО «Урал-сервис-групп» (Челябинск) 75,2 млн руб. Апелляционная жалоба УСГ оставлена без удовлетворения. Постановление суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам в суд в октябре 2024 года направила прокуратура Челябинской области. Надзорное ведомство просило отменить решение арбитражного суда региона от 27 июня 2022 года. Этим судебным актом были полностью удовлетворены исковые требования УСГ о взыскании с «Южуралмоста» задолженности по договору оказания услуг, заключенному в 2019 году на сумму 135 млн руб. Согласно материалам дела, УСГ в качестве субподрядчика выполнял работу по ряду государственных и муниципальных контрактов «Южуралмоста» на ремонт и реконструкцию автодорог в Челябинской области. Заказчиками выступали министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, комитет дорожного хозяйства Челябинска, ФКУ «Управление автодорог “Южный Урал”». В суде истец предъявил акты приемки выполненных работ, которые ответчик оплатил лишь частично. В результате в июне 2022 года суд взыскал с «Южуралмоста» более 75 млн руб. задолженности.

Впоследствии на основании этого решения «Урал-сервис-групп» обратился в суд с заявлением о признании магнитогорской компании банкротом. В мае 2023 года Арбитражный суд Челябинской области открыл в отношении АО «Южуралмост» конкурсное производство.

Прокуратура Челябинской области, оспаривая взыскание 75 млн руб. в пользу УСГ, указала на то, что задолженность была фиктивной. «В результате проведенных надзорных мероприятий установлено, что были предприняты целенаправленные действия по созданию фиктивной задолженности общества “Южуралмост” перед обществом “УСГ” с целью дальнейшего инициирования контролируемой процедуры банкротства ответчика, и последующего списания административных штрафов, назначенных ФАС России»,— указано в материалах дела.

Прокуратура проанализировала документы заказчиков по шести объектам, указанным в договоре компаний, и пришла к выводу, что только по одному из них УСГ привлекалась в качестве субподрядной организации. Ранее представленные в суде материалы, подтверждающие выполнение работ, содержат ссылки на те же участки, которые уже отремонтировал сам «Южуралмост» или иные субподрядные организации. По мнению надзорного ведомства, на момент заключения и исполнения договора оказания услуг и дополнительного соглашения к нему, УСГ и «Южурлмост» являлись аффилированными лицами. Все эти факты в совокупности, по мнению прокуратуры, свидетельствуют о мнимости договора оказания услуг и фиктивности задолженности.

11 декабря 2024 года арбитражный суд региона признал наличие оснований для пересмотра решения по иску УСГ к «Южуралмосту» и отменил свое решение от 27 июня 2022 года.

УСГ, обжалуя решение, настаивал на том, что прокуратура Челябинской области не имеет права обращаться с заявлением о пересмотре судебного акта, поскольку не доказан факт нарушения публичных интересов. Также компания указывала на пропуск сроков давности для подачи такого заявления.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отверг все эти доводы и оставил решение первой инстанции в силе. Очередное заседание по повторному рассмотрению дела назначено на 13 марта.

По данным «СПАРК Интерфакс», АО «Южуралмост» было зарегистрировано в Магнитогорске в 2001 году. В 2015–2018 годах компания была одним из крупнейших подрядчиков на рынке ремонта, строительства и содержания дорог в Челябинской области. В 2018 году общая сумма контрактов «Южуралмоста» превысила 9,4 млрд руб. В 2019 году ФАС России признала факт сговора между «Южуралмостом», бывшим губернатором Борисом Дубровским и министерством дорожного хозяйства области при проведении десяти аукционов на общую сумму почти 2,4 млрд руб.

Последним директором компании до банкротства был Александр Зырянов, который в конце февраля был арестован по обвинению в присвоении почти 3 млрд руб. при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог (по ч.4 ст.160 УК РФ). Его сообщниками, по данным правоохранительных органов, являются действующий и бывший министры дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев и Дмитрий Микулик, еще один бывший руководитель «Южуралмоста» Константин Зарипов и экс-юрист бывшего учредителя компании Екатерина Краснихина.

ООО «УСГ» зарегистрировано в Челябинске в 2008 году. 100% уставного капитала принадлежит АО «Ойкумена» (Москва). Компания является крупным игроком на дорожном рынке региона. Только в 2024 году УСГ получила 18 дорожных контрактов на сумму 12,6 млрд руб., а за последние пять лет — более 30 млрд руб. В 2023 году выручка компании составила 5,2 млрд руб. Чистая прибыль — 112,8 млн руб.

В рамках дела о банкротстве АО «Южуралмост» УФНС России по Челябинской области добивается включения в реестр требований кредиторов задолженности в размере 457 млн руб. Это неоплаченный административный штраф, назначенный компании ФАС России за сговор на торгах по ремонту дорог. В октябре 2023 года из-за пропуска сроков исковой давности суд решил, что долг будет погашен за счет имущества, оставшегося после удовлетворения включенных в реестр требований кредиторов. В ноябре прошлого года УФНС повторно направило заявление в суд и попросило пересмотреть предыдущее решение по вновь открывшимся обстоятельствам. Налоговый орган заявил об установлении фактов, «свидетельствующих о том, что вся процедура банкротства была спровоцирована группой лиц, в которую входил и должник, с целью получения контроля над процедурой банкротства». 6 февраля суд отказал УФНС в пересмотре судебного акта. Налоговая инспекция направила апелляционную жалобу на это решение.

Юлия Гарипова