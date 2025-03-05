Новый местный девелопер займется строительством многоэтажки в Воткинске

В Воткинске запланирована реализация инвестпроекта по строительству 4-этажного дома на пр. Машиностроителей, сообщает пресс-служба минстроя Удмуртии. Новый жилой комплекс будет включать 101 квартиру общей площадью более 5 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Застройщик объекта — ООО «Город». Объем инвестиций в проект составит 385 млн руб. 3% жилых помещений будут переданы городу для жителей аварийных домов. Ожидается, что строительство завершат к лету 2028 года. По данным регионального минстроя, это уже четвертый инвестиционный проект по строительству многоэтажек в Воткинске.

По данным Rusprofile, ООО «Спецзастройщик "Город"» было зарегистрировано в Воткинске летом 2024 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредителем и руководителем компании является Сария Карамуллина.