На ремонт дорог на Дону выделили 4 млрд рублей

В Ростовской области на реконструкцию дорог выделили более 4 млрд рублей. Согласно данным официальной документации, все работы должны быть завершены до конца ноября 2027 года, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Теперь Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика для реконструкции дорог в п. Щепкин Аксайского района и в Мясниковском районе.

Реконструкции подлежат дороги регионального значения: «Магистраль «Дон» — пос. Щепкин — Ростов на уч. км 4+700 — км 8+700, «Северный обход Ростова» на уч. х. Щепкин — а/д «Ростов — сл. Родионово-Несветайская — Новошахтинск» с подъездом к а/д «Ростов — ц.у. КСП «Темерницкое» в Аксайском и Мясниковском районах (2 этап).

Николай Аксенов