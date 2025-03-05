Кипрское не стало явным

В Перми суд закрыл процесс по иску прокуратуры к АО «Новомет-Пермь» и связанным с обществом и зарегистрированным за рубежом компаниям. Истец требует признать незаключенными допсоглашения по контрактам, которые нанесли ущерб государству в лице ГК «Роснано». Представители АО «Новомет-Пермь» настаивали, что в ходе спора будет раскрыта структура группы компании и ее финпоказатели, что является тайной. Также они опасаются, что гласность в процессе может привести к наложению санкций на американскую компанию, которая фактически контролируется российской группой. В «Роснано» считают, что процесс должен быть открытым, поскольку структура группы «Новомет» уже известна. Даже финансовая отчетность ее иностранных юрлиц раскрывается через кипрскую Novomet Oil Services и является общедоступной. Представители прокуратуры считают, что чувствительные для госбезопасности моменты в ходе процесса обсуждаться не будут.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С иском к АО «Новомет-Пермь», а также Novomet FZE (ОАЭ, Шарджа), Novomet USA, Inc (штат Делавэр), New Lift Solution B.V. (Нидерланды, Амстелвен), Novomet Argentina S.A. (Буэнос-Айрес), Novomet NAP Petroleum Services Free Zone (Египет, Александрия), Novomet Middle East FZE (ОАЭ, Дубай) прокуратура обратилась в конце прошлого года. По версии надзорного органа, в 2015–2018 годах пермская компания и ее дочерние структуры заключили несколько сделок, которые не имели экономической целесообразности и нанесли ущерб государству в лице акционера — АО «Роснано». Всего речь идет о допсоглашениях к четырем контрактам, которые прокуратура просит признать незаключенными.

В начале предварительного заседания представитель «Новомет-Пермь» заявила ходатайство о рассмотрении спора в закрытом судебном заседании. По мнению ответчика, материалы дела содержат охраняемую законом тайну. В частности, в споре будет раскрыта вся структура владения группой, а также подробности редомициляции, которую проводит «Новомет», ее финансовых и налоговых показателей и внешнеэкономической деятельности. Также она сообщила, что США ввели санкции в отношении нефтесервисных компаний, к которым относится «Новомет». Фактически гражданам этой страны запрещено сотрудничать с российскими лицами. При этом в деле фигурирует некая американская компания. «Если в открытых источниках появится информация, что она находится под контролем российских лиц, то это самым негативным образом повлияет на деятельность группы, а иностранные государства достигнут своих целей»,— считает юрист.

Против закрытия процесса выступила представитель ГК «Роснано», которая была привлечена к процессу в качестве третьего лица. По ее словам, вся информация, на сохранении в тайне которой настаивает ответчик, уже находится в открытых источниках, например в аудиторских заключениях, пояснениях к бухгалтерской отчетности, которые публикует сама группа. «Состав группы уже раскрыт — это, собственно, ответчики по делу, а вопросы редомициляции вообще никак не связаны с оспариваемыми экспортными контрактами,— отметила она.— С санкциями и нарушением прав вашей американской компании тоже не совсем понятно. Почему российский суд должен защищать американского резидента?» Юрист «Роснано» пояснила также, что «Новомет» раскрывает даже отчетность своих иностранных компаний через зарегистрированную на Кипре Novomet Oil Services Limited. При этом в Республике Кипр финансовая отчетность таких компаний является общедоступной. По словам юриста, у нее есть принципиальные возражения против рассмотрения дела в закрытом режиме, так как оснований для этого нет.

На это другой представитель «Новомета» сообщил, что суд должен защищать американское юрлицо, поскольку это, «по сути, компания российская, она принадлежит российской группе». Таким образом, ответчик просит защитить актив «от санкционного давления». Говоря о редомициляции, он фактически ответил, что в этом процессе будет использоваться зарегистрированная в России международная компания, сведения о бенефициарах которой должны остаться в тайне. Это должно гарантироваться со стороны государства. «Мы вынуждены оперировать структурой группы, вынуждены показывать, каким образом деньги перемещаются из одной компании в другую. И это позволит опять же применить санкции, если будет очевидно установлено, каким образом происходит движение денежных средств»,— вернулся юрист к теме санкций.

Представитель прокуратуры заявил, что процедуру редомициляции истец не оспаривает и эти вопросы поднимать вообще не намерен. Также он отметил, что «вопросы, затрагивающие интересы государства и государственную тайну, в заседании рассматриваться не будут». По мнению прокурора, оснований для закрытия процесса нет, но вопрос о закрытии он оставил на усмотрение суда. В итоге суд решил рассмотреть спор в закрытом судебном заседании.

Дмитрий Астахов