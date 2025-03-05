Главу поселения в Алании признали виновным в подлоге при предоставлении земли

Главу одного из сельских поселений Ирафского района Северной Осетии осудили за служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ), совершенный при предоставлении земельного участка родственнику. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Чиркова Фото: Ольга Чиркова

Уголовное дело возбуждено по результатам совместной с УФСБ по Северной Осетии проверки.

«В суде установлено, что в 2020 году главой сельского поселения выдана выписка из похозяйственной книги с заведомо ложными сведениями, на основании которой Управлением Росреестра по РСО – Алания за его родственником зарегистрировано право собственности на земельный участок, общей площадью 1528 кв. м», — отмечается в релизе.

Экс-чиновнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с лишением права занимать должности в органах власти на этот же срок.

Михаил Волкодав