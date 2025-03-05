В Ярославле дом со львами продают за 429 млн

В Ярославле усадьбу Сорокина на улице Большой Октябрьской, 48а, известную также как «Дом со львами», продают за 429 млн руб. Объявление об этом появилось на сайте Авито.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Сорокина

Фото: Зоя Голицына Усадьба Сорокина

Фото: Зоя Голицына

Общая площадь здания составляет 3500 кв. м, цена 1 кв. м — 122 571 руб. Комплекс состоит из двух зданий — главного дома и каретника. Усадьба находится в частной собственности. Объявление о продаже размещено также на сайте собственника, крупного ярославского девелопера ГК «Ярстройзаказчик».

«Комплекс "Усадьба Сорокина" идеально подходит для организации представительских офисов банков и других финансовых структур, крупных компаний, политических партий, различных фондов общественной и государственной направленности»,— говорится в объявлении на сайте «Ярстройзаказчика».

Усадьба была отреставрирована несколько лет назад и не эксплуатировалось. В 2024 году два здания усадьбы продавались по-отдельности, а сейчас выставлены одним лотом.

Антон Голицын