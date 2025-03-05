В Ярославле дом со львами продают за 429 млн
В Ярославле усадьбу Сорокина на улице Большой Октябрьской, 48а, известную также как «Дом со львами», продают за 429 млн руб. Объявление об этом появилось на сайте Авито.
Усадьба Сорокина
Фото: Зоя Голицына
Общая площадь здания составляет 3500 кв. м, цена 1 кв. м — 122 571 руб. Комплекс состоит из двух зданий — главного дома и каретника. Усадьба находится в частной собственности. Объявление о продаже размещено также на сайте собственника, крупного ярославского девелопера ГК «Ярстройзаказчик».
«Комплекс "Усадьба Сорокина" идеально подходит для организации представительских офисов банков и других финансовых структур, крупных компаний, политических партий, различных фондов общественной и государственной направленности»,— говорится в объявлении на сайте «Ярстройзаказчика».
Усадьба была отреставрирована несколько лет назад и не эксплуатировалось. В 2024 году два здания усадьбы продавались по-отдельности, а сейчас выставлены одним лотом.