Ростовчанин получил 6 лет колонии за покушение на убийство брата
В Ростове-на-Дону вынесен приговор о покушении на убийство. В состоянии алкогольного опьянения мужчина пытался зарезать родного брата, сообщают в управлении областного Следкома.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«С полученным колото-резаным ранением потерпевший был доставлен в больницу, где в результате своевременно оказанной медицинской помощи смерть потерпевшего не наступила»,— следует из материалов уголовного дела.
В ходе следствия и в суде фигурант полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.