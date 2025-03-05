Ростовчанин получил 6 лет колонии за покушение на убийство брата

В Ростове-на-Дону вынесен приговор о покушении на убийство. В состоянии алкогольного опьянения мужчина пытался зарезать родного брата, сообщают в управлении областного Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С полученным колото-резаным ранением потерпевший был доставлен в больницу, где в результате своевременно оказанной медицинской помощи смерть потерпевшего не наступила»,— следует из материалов уголовного дела.

В ходе следствия и в суде фигурант полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Николай Аксенов