В УралГУФКе назначили исполняющего обязанности ректора

Исполняющим обязанности ректора УралГУФКа назначен доктор педагогических наук, профессор Евгений Черепов. 5 марта педагогическому коллективу его представил руководитель департамента образования, науки и международных отношений Министерства спорта РФ Максим Боев, сообщает пресс-служба вуза.

Максим Боев подчеркнул, что перед УралГУФКом стоят задачи трансформации и развития вуза, продвижения собственных кадров и качественной подготовки специалистов для отрасли физической культуры и спорта в России.

Евгений Черепов ранее работал заведующим кафедрой физического воспитания и здоровья ЮУрГУ. Награжден почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта», медалью Петра Лесгафта.

В 2020 году ректором УралГУФК стал Сергей Сериков, однако Минспорта РФ не продлило с ним контракт. Выборы руководителя вуза должны состояться в 2025 году. Согласно утвержденному в декабре прошлого года списку, среди претендентов на должность — бывший ректор Сергей Сериков, заведующий кафедрой теории и методики легкой атлетики Дмитрий Матюхов, проректор по административно-хозяйственной работе Семен Михайлов.