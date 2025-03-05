На Дону долги за газ среди населения снизились на 16%

За год долги жителей Ростовской области за газ снизились на 16%. Просроченная дебиторская задолженность абонентов Ростовской области за газ, по данным на начало 2025 года, составила порядка 386 млн руб., сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

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Это на 73,5 млн руб. ниже того же периода 2024 года.

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» является основным поставщиком «голубого топлива» в регионе.

По данным официального сайта ресурсоснабжающей организации, предприятие ежегодно реализует в Ростовской области более 7 млрд кубометров газа.

Николай Аксенов