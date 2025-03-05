Дефицит воды на Ставрополье через 10 лет увеличится втрое

На Ставрополье дефицит воды составляет примерно 142 тыс. кубометров в сутки. Через 10 лет он может увеличиться втрое, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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«Влияют изменение климата, растущие потребности в ресурсе городов и сел»,— глава региона.

Краевые власти и представители ресурсоснабжающих организаций активно обсуждают пути решения проблемы. Сейчас принято решение продолжить наращивать мощности объектов водоснабжения, а также проводить контроль за новыми подключениями.

Николай Аксенов