Удмуртия вошла в «девятку» регионов РФ с мультимодальными перевозками пассажиров

Удмуртия стала одним из девяти регионов России, внедряющих мультимодальные пассажирские перевозки, которые позволяют путешествовать с использованием одного «единого» билета на разных видах транспорта, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На данный момент в Удмуртии работает схема «поезд+автобус». Пассажиры, прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Ижевска, могут пересесть на автобусы, следующие в поселки Игра и Ува, а также в города Глазов и Воткинск. Транспорт отправляется после прибытия московского поезда. Оформление талонов прекращается за сутки до отправления.

«Мы учитываем уровень пассажирского спроса и активно работаем над развитием мультимодальных перевозок, включая организацию новых транспортно-пересадочных узлов»,— отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

«Единый» билет начали развивать в регионе с 2022 года. Такими поездками воспользовались более 500 человек.