В Ессентуках клиент хотел обмануть страховую компанию на 185 млн рублей

В Ессентуках прокуратура направило в суд о дело одной из страховых компаний, клиент которой выставил счет на 185 млн руб., за якобы сгоревшую машину с грузом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый договорился с двумя подельниками, далее мужчина обратился с заявлением в страховую организацию для заключения контракта по страхованию грузов. Перевозить он собирался принадлежащие ему изотопы цинка общей массой свыше 100 килограммов. При заполнении документов клиент указал заведомо ложные сведения о стоимости груза и машины для увеличения размера страховки.

«Сообщники подыскали подходящий автомобиль для перевозки груза и при его транспортировке сами подожгли машину, инсценировав наступление страхового случая и уведомив о нем страховщика. После злоумышленники обратились в суд с требованием о взыскании убытка»,— следует из материалов дела.

Теперь судьбу участников преступного сговора определит Промышленный районный суд Ставрополя.

Николай Аксенов