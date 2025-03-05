Минздрав: Россия за 10 лет достигла исторического минимума смертности

За последние десять лет Россия достигла исторического минимума общей смертности населения, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он связал этот результат с внедрением стандартов клинических рекомендаций в систему здравоохранения. Слова министра на «правительственном часе» в Госдуме приводит ТАСС.

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По данным Росстата, за 2024 год естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) увеличилась на 20,4%, составив 596,2 тыс. Число родившихся за прошлый год снизилось на 3,4%, до 1 млн 222,4 тыс. детей. Число умерших выросло на 3,3%, до 1 млн 818,6 тыс. человек.

Реформа стандартов оказания медпомощи идет с 2018 года. В соответствии с ней все случаи лечения должны проходить в соответствии с клиническими рекомендациями. В этих документах собрана информация по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов, в том числе протоколы ведения заболевших. Предполагалось, что полный переход к клиническим рекомендациям должен был завершиться в 2023 году. Однако в конце прошлого года правительство перенесло этот срок на 1 января 2025 года. После этого Минздрав постановил, что переход будет осуществляться поэтапно и формирующиеся в этом году рекомендации станут обязательными для медорганизаций с 2026 года.

Полина Мотызлевская