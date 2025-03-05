Николя Саркози может лишиться ордена Почетного легиона

В отношении экс-президента Николя Саркози вскоре будет инициирована процедура исключения из ордена Почетного легиона. Об этом вчера, 4 марта, сообщил в интервью RTL великий канцлер ордена бывший начальник Генерального штаба Франции генерал Франсуа Лекуантр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николя Саркози

Фото: Abdul Saboor / Reuters Николя Саркози

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Основанием для начала процедуры стал окончательный приговор, вынесенный Николя Саркози по «делу о прослушке». 18 декабря 2024 года Кассационный суд Парижа окончательно признал бывшего главу государства виновным, подтвердив ранее вынесенный ему «за коррупцию и торговлю влиянием» приговор — три года заключения (два условно, один с электронным браслетом).

Согласно уставу Почетного легиона, ордена лишаются все лица, осужденные за уголовные преступления или приговоренные к тюремному заключению сроком не менее одного года. «Я гражданин Франции. Я не могу представить, что закон не будет применен. Следовательно, закон должен быть исполнен»,— подчеркнул генерал Лекуантр.

Бывший президент Франции получил высшую степень ордена — Большой крест Почетного легиона — в 2007 году после вступления в высшую выборную должность страны.

Теперь его дело будет рассмотрено Советом ордена Почетного легиона, который примет решение путем голосования: для исключения потребуется поддержка двух третей членов. Затем его должен утвердить президент Эмманюэль Макрон, являющийся великим магистром ордена, подписав соответствующий указ. «Спасет ли он Саркози от позора?» — задаются вопросом французские журналисты.

За всю историю Франции только один глава государства был лишен ордена Почетного легиона. Как напомнил генерал Лекуантр, это был маршал Анри Филипп Петен (1856–1951), герой Первой мировой войны и глава правительства Франции в Виши, обвиненный в сотрудничестве с Гитлером во время Второй мировой войны.

Алексей Тарханов, Париж